Trockeneis-Knappheit Amazon Fresh liefert wieder Tiefkühlware

Amazon Fresh hat seine Schwierigkeiten mit Tiefkühlware behoben. Der Online-Lebensmittellieferdienst bietet wieder das Sortiment im Online-Shop an. Doch in Großbritannien besteht das Problem weiter.

Amazon hat sein Problem bei Fresh mit Tiefkühlkost wieder in den Griff bekommen. Heute bietet der Online-Riese wieder wie gewohnt TK-Pizza und Eis in Berlin an. Gestern waren Kunden auf