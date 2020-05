US-Expansion Lidl-Management steht unter Erfolgsdruck

Mit zwei Jahren Verspätung hat Lidl am Mittwoch die 100. Filiale in den USA eröffnet. Nach dem Kaufland-Rückzieher in Australien steht das einzig verbliebene Übersee-Geschäft der Schwarz-Gruppe besonders im Fokus. Die Expansionsmaschine läuft, doch der Druck auf das Management bleibt hoch: Neckarsulm möchte bessere Ergebnisse sehen.

