US-Expansion Lidl wächst im Großraum New York

Lidl hat seine Pläne für Long Island weiter konkretisiert und die Eröffnung von zwei weiteren Standorten sowie die Umwandlung von drei Best-Market-Filialen zum Lidl-Format bekannt gegeben.

Am 29. Juli ist die offizielle Eröffnung eines Lidl-Marktes in East Meadow. Am 5. August folgt eine weitere Lidl-Premiere in Patchogue im Süden von Long Island. Damit würde der Dis