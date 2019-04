US-Geschäft Walmart rüstet Märkte auf

Der US-Konzern Walmart treibt seine Filialmodernisierungen mit hunderten Millionen Dollar voran. 500 weitere Märkte sollen in diesem Jahr umgebaut werden.

Mehr Licht, größere Gänge und Self-Checkouts – Walmart plant in diesem Jahr weitere 500 Märkte in den USA umzubauen. Hunderte Millionen Dollar steckt der Handelskonzern laut der Financial Times in die Modernisieru