US-Warenhauskonzern Sears stellt Insolvenzantrag

Der strauchelnde US-Warenhausbetreiber Sears hat Insolvenz angemeldet. Das vor 125 Jahren gegründete Unternehmen war zeitweise der größte Handelskonzern der USA, zuletzt drückten hohe Schulden.

Der traditionsreiche US-Einzelhändler Sears ist pleite. Wie der hoch verschuldete Konzern am Montag mitteilte, wurde beim zuständigen Gericht in New York ein Insolvenzantrag ge