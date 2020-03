USA Amazon will offenbar mit Zukäufen weiter in den LEH vorstoßen

Amazon will offenbar mit Zukäufen weiter in den LEH vorstoßen

Online-Gigant Amazon will an der Ostküste der USA Berichten zufolge weitere Supermärkte kaufen. Indes setzt der Händler Pantry in den Staaten bis auf Weiteres aus, was dem erhöhten Kundenandrang anlässlich der Corona-Pandemie geschuldet sei. In Deutschland sieht es beim Dienst derweil noch etwas anders aus.

