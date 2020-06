Umbau Douglas holt Restrukturierer in die Geschäftsführung

Douglas holt Restrukturierer in die Geschäftsführung

Douglas arbeitet weiter am Umbau seines Filialnetzes - und hat dafür in der Geschäftsführung die Stelle eines Chief Restructuring Officers geschaffen. Der neue Mann wird Konzernchefin Tina Müller unterstützen, die überraschenderweise bereits in Kürze wieder das Ruder übernehmen wird.

Nach einer rund einmonatigen, krankheitsbedingten Auszeit kommt Tina M&