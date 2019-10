Umfrage Stationärer Handel verliert an Wichtigkeit für Weihnachts-Shopper

Stationärer Handel verliert an Wichtigkeit für Weihnachts-Shopper

In der "Deloitte Christmas Survey" geben 67 Prozent der Kunden an, dass sie dieses Jahr zumindest einen Teil der Weihnachtsgeschenke in Online Shops kaufen werden.

Zwei Drittel der Befragten haben vor, Weihnachtsgeschenke im Web zu kaufen. Das ist das Ergebnis des jüngsten "Deloitte Christmas Survey", nach dem insgesamt 67 Prozent der deutschen Umfrageteilnehmer beabsichtigen, zumindest f&uum