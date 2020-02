Umfrage Valentinstag bringt Einzelhandel gute Geschäfte

Händler reiben sich die Hände: Der Valentinstag am 14. Februar wird dem deutschen Einzelhandel Mehreinnahmen in Höhe von einer Milliarde Euro bescheren, so eine Umfrage des Handelsverband Deutschland (HDE). Anders als in den Vorjahren geben immer mehr Frauen Geld für Geschenke aus.

Der Valentinstag am 14. Februar dürfte dem deutschen Einzelhandel dieses Jahr erneut gute Ges