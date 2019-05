Umsatzentwicklung Aldi wächst in Australien zweistellig

Aldi wächst in Australien zweistellig

Aldi Australia hat seinen Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Insgesamt hat die Aldi Süd-Tochter 9,2 Mrd. Australische Dollar umgesetzt. Dieses Jahr möchte der Discounter weitere Standorte eröffnen.

Die Aldi Süd-Tochter Aldi Australia kommt in Down Under gut voran: Das Unternehmen ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im vergangenen Gesc