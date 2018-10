Umsatzmonitor Ernüchternder September-Start

Nachdem in der Vorwoche die Umsätze wieder angezogen hatten, fielen die Ausgaben der Verbraucher in der 36. Kalenderwoche um 2,5 Prozent und bescherten dem LEH einen verhaltenen September-Auftakt. Und die folgenden Wochen malen die Nielsen-Analysten nicht viel rosiger. Immerhin steht im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,2 Prozent.

Der Lebensmittelhandel auf Flächen über 100 qm ve