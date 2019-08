Umsatzmonitor Sommerferien machen sich bemerkbar

In der 28. Kalenderwoche macht sich in den Kassen von LEH und Drogerien der Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern bemerkbar. Die Umsätze gingen in der Branche mit Blick zur Vorwoche um 3,9 Prozent oder 111 Mio. Euro auf 2,723 Mrd. Euro zurück, bewegen sich aber immer noch auf einem hohen Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fällt aber wieder ein Zuwachs von 1