Umsatzmonitor Umsatzanstieg zum Monatsende

Die Umsätze sind in der 35. Kalenderwoche gestiegen. Das Plus gegenüber der Vorwoche fällt mit 4,9 Prozent deutlich aus, nachdem die Umsätze in den drei Wochen zuvor gefallen waren.

Die Erklärung der Marktforscher: Zum Monatsende haben die Verbraucher ihre Löhne und Gehälter erhalten und ihre Vorräte wieder aufgefüllt. Der Vergleich zur Vorjahresw