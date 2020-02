Umwelt-Siegel Edeka verkauft Thunfisch nur noch zertifiziert

Edeka und Tochter Netto stellen ihr Thunfisch-Eigenmarkensortiment komplett auf nachhaltige, MSC-zertifizierte Produkte um. Das gilt auch für die Preiseinstiegsware.

Der Edeka-Verbund will noch mehr für die Umwelt tun. So hat das Unternehmen – nach eigenen Angaben als erster Lebensmittelhändler in Deutschland – sein Thunfisch-Eigenmarkensortiment komplett auf nachhaltige