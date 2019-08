Unternehmensanteile Jeff Bezos trennt sich von Amazon-Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Dollar

Amazon-Chef Jeff Bezos hat innerhalb von drei Tagen Firmenaktien im Wert von 1,8 Mrd. US-Dollar verkauft. Nach Abzug der Steuern bleiben dem Unternehmer unterm Strich 1,4 Mrd. US-Dollar. Laut einem Medienbericht ist dies sein bislang größter Verkauf.

In den letzten drei Tagen des Monats Juli hat Amazon-CEO Jeff Bezos laut "Forbes" Wertpapiere seines Konzerns in Höhe von 1,8 Mrd. US-