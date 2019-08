Veggie-Burger-Hype Netto listet Beyond Meat Burger regional dauerhaft ein

Netto listet Beyond Meat Burger regional dauerhaft ein

Netto Marken-Discount bestückt seine SB-Frischeregale als erster Händler dauerhaft mit dem Beyond Meat Burger. Die vielbeachtete Fleischalternative ist jedoch nicht in allen deutschen Netto-Filialen zu haben, sondern vorerst nur in zwei Regionen.

Ab dem 8. August listet Netto Marken-Discount den Beyond Meat Burger dauerhaft ein. Allerdings gilt das nur für rund 770 Filiale