Veganes Hack Lidl baut fleischloses Sortiment aus

Nachdem Nestlé vergangene Woche angekündigt hat, veganes "Incredible Hack" in den Handel zu bringen, kommt jetzt Lidl dem Lebensmittelriesen im Eigenmarken-Sortiment zuvor: Mit "Next Level Hack" erweitert der Discounter sein fleischloses "Next Level Meat"-Portfolio.

Nach dem "Next Level Burger" folgt bei Lidl das "Next Level Hack". Ab dem heutigen Montag erweitert der Discounter das Ang