Vergleichende Werbung Lidl attackiert Aldi mit Preissenkungen

Lidl und Aldi kämpfen erbittert um die Preisführerschaft im LEH. Jetzt wagen sich beide an vergleichende Werbung heran. Die Neckarsulmer geben an, sie seien bei einem Warenkorb von rund 70 Artikeln etwa 11 Euro günstiger als die Konkurrenz. Aldi Süd stellt ebenfalls einen Vergleich mit Lidl an - und ist rund 9 Euro günstiger.

"Der Erfinder von günstig" ist nach eigene