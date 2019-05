Verkaufsflächen gesichert Kaufland kommt in Australien voran

Kaufland kommt in Australien voran

Bei Kaufland läuft es bei den Vorbereitungen zum Markteintritt in Australien besser als vom Unternehmen ursprünglich angenommen. Die ersten 25 Flächen sind gesichert, ein Standort für das Zentrallager ist ebenfalls schon gefunden.

In dem Markt, in dem Aldi in den vergangenen zehn Jahren eine starke Marktposition aufbauen konnte, sieht Klaus Gehrig, der derzeit zusätzlich zu