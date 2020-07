Verschmelzung Saturn wird in Österreich zu Media Markt

Saturn wird in Österreich zu Media Markt

In Österreich wird es bald keine Saturn-Läden mehr geben, denn sie sollen in der Marke Media Markt aufgehen. Davon erhofft sich der Mutterkonzern Ceconomy unter anderem zusätzliche Marktanteile speziell in einem Bereich.

Die Elektronikhändler Media Markt und Saturn werden in Österreich ab Herbst nur noch Media Markt heißen. Das teilte das Unternehmen MediaMarktSaturn