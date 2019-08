Verschwendung Hamburg will Supermärkte zu Lebensmittelspenden verpflichten

Hamburg will Supermärkte zu Lebensmittelspenden verpflichten

In Hamburg sollen Lebensmittelhändler dazu verpflichtet werden, noch genießbare Lebensmittel an Hilfsorganisationen zu spenden. In Kürze wird dazu der Hamburger Senat eine Bundesratsinitiative beschließen.

Zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung will Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) Supermärkte zu Spenden an Hilfsorganisationen