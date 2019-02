Vorläufiger Bericht Fusion von Asda und Sainsbury auf der Kippe

Die geplante Fusion von Sainsbury und Asda könnte den Wettbewerb im britischen Lebensmittelhandel erheblich beeinträchtigen. Zu diesem Schluss kommt die Kartellbehörde CMA in ihrem vorläufigen Bericht. Ihr Vorschlag, wie die Bedenken zerstreut werden können, dürfte das Vorhaben in Gänze in Frage stellen.

