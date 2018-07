Wachstumskurs Costco beschleunigt Expansion in Frankreich

Costco beschleunigt Expansion in Frankreich

Nach genau einem Jahr in Frankreich will Costco seine dortigen Wachstumspläne beschleunigen. Auch einen Einstieg in Deutschland schließt der US-Handelskonzern nicht aus.

Der an der Nasdaq-Börse notierte Handelskoloss mit einem Nettoumsatz von zuletzt 126 Mrd. US-Dollar ist Länderchef Gary Swindells zufolge überaus zufrieden mit dem ersten Geschäftsjahr in Frankreich.