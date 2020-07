Wachstumsmarkt Handelsriesen investieren in großem Umfang in Indien

Handelsriesen investieren in großem Umfang in Indien

Walmart erhöht seine Mehrheitsbeteiligung an Flipkart. Amazon steckt neues Kapital in seinen indischen Zweig. Google und Facebook unterstützen Digitalplattform Jio, während Tesco und Tata in ihr Joint Venture Trent Hypermarkets investieren.

Vor drei Jahren erwarb Walmart eine 77-prozentige Beteiligung an Flipkart für 16 Mrd. US-Dollar (rund 13,5 Mrd. Euro). Nun hat der US