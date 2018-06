Während der WM Tegut-Filiale testet 24-Stunden-Öffnung

In Frankfurt lässt ein Tegut-Marktbetreiber seine Filiale probeweise an sechs Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet. Der Testlauf in einem ehemaligen Regiebetrieb ist für die Dauer der Fußball-WM angesetzt.

