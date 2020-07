Warenhausbetreiber Insolvenzverfahren für Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet

Der Warenhausbetreiber Galeria Karstadt Kaufhof befindet sich samt acht Tochterunternehmen im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das Unternehmen hat am Mittwoch die Insolvenzpläne mit den Details des Sanierungskonzepts am Amtsgericht Essen eingereicht.

