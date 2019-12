Warenhauskonzern Rote Zahlen bei Galeria Karstadt Kaufhof

Galeria Karstadt Kaufhof steckt nach dem Zusammenschluss tief in den Miesen. Allein bei Karstadt wird in diesem Jahr laut Konzernchef Stefan Fanderl ein Minus von rund 78 Mio. Euro auflaufen. Die aktuellen Streiks in den Tarifverhandlungen hält der CEO für "schädlich".

Die fusionierte Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schreibt rote Zahlen. Allein Karstadt werde in diesem Jahr "