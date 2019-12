Wechsel in der Geschäftsführung Olaf Schomaker verlässt Globus

Wechsel in der Geschäftsführung

Beim saarländischen Handelsunternehmen Globus gibt es erneut einen Wechsel in der Führungsetage: Uwe Wamser, derzeit Geschäftsführer bei Globus in Tschechien, tritt Mitte kommenden Jahres in die Geschäftsführung der deutschen Globus SB-Warenhäuser ein. Er folgt auf Olaf Schomaker, der das Unternehmen verlässt.

