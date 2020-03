Wegen Coronavirus Picnic setzt auf kontaktlose Lieferung

Der E-Food-Spezialist Picnic liefert zum Schutz vor dem Coronavirus jetzt kontaktlos an seine Kunden. Die Dienste des Online-Händlers sind in Deutschland indes so gefragt, dass er deutlich Personal aufstocken musste.

