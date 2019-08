Wegen Protesten Alibaba verschiebt offenbar Börsengang in Hongkong

Amazon-Rivale Alibaba will seinen Start an der Hongkonger Börse Insidern zufolge scheinbar aufschieben. Grund sind laut einem Agenturbericht die aktuellen Proteste gegen die Regierung in Peking. Der Konzern will mit dem Börsengang in der chinesischen Sonderverwaltungszone 15 Mrd. Dollar einsammeln.

