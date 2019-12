Weihnachtsgeschäft Einzelhandel setzt auf letzte Adventswoche

Die Einzelhandelsumsätze in der dritten Adventswoche reichten laut HDE nicht an das gute Niveau der Vorwoche heran. Entsprechend groß sind die Erwartungen an die kommenden Tage.

Im Weihnachtsgeschäft setzen die Einzelhändler in Deutschland auf die letzte Adventswoche. Für viele Läden ist die Woche vor dem vierten Advent die umsatzstärkste Zeit des Jahres, w