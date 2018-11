Weihnachtskampagne Lidl setzt aufs Miteinander

Lidl stellt in Berlin seine diesjährige Weihnachtskampagne vor: Was wirklich wichtig ist. Nach Santa Clara (2016), Beautifully normal (2017) ist in diesem Jahr Kids Gone dran.

In Hameln bedurfte es für den Auszug der Kinder aus der Stadt eines begabten Flötenspielers. Im neuen Lidl-Weihnachtsspot nehmen’s die Kinder selbst in die Hand. Vor den unentwegt streitenden Eltern ergr