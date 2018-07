Weinhändler Hawesko kauft in Österreich zu

Hawesko kauft in Österreich zu

Der Weinspezialist Hawesko steigt in Österreich mit der Übernahme der Wein & Co Handelsgesellschaft ins Endkundengeschäft ein. Damit ergänzen die Hamburger ihren bestehenden Großhandel in der Alpenrepublik.

Die Hawesko Holding wird die östereichische Wein & Co Handelsgesellschaft mit Sitz in Vösendorf vollständig übernehmen. Eine entsprechende V