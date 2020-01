Werbemonitor Die 30 größten werbungtreibenden Händler 2019

Unter den werbungtreibenden Händlern haben die Unternehmen des LEH mit Bruttowerbeausgaben in Höhe von knapp 1,8 Mrd. Euro einen Spitzenwert erreicht. Am Spendierfreudigsten zeigt sich mit Abstand der Discounter Lidl, der 2019 für Werbung beinahe doppelt so viel ausgab wie sein Rivale Aldi.