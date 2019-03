Werbung Amazon startet in der Shopping-App mit Spots

Amazon startet in der Shopping-App mit Spots

Amazon bietet seinen Werbekunden ein neues Angebot. Beim Onlineriesen können Werbetreibende künftig auf der Shopping-App auch Videospots ausspielen lassen.

Amazon steigt ins Geschäft mit Bewegtbildreklame auf Smartphones und Tablets ein. Konkret will der Onlinehandels-Gigant Werbungtreibenden Videospots in seiner Shopping-App anbieten. Dem Vernehmen nach wurde das Projekt bereits me