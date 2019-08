Whole Foods in Los Altos Wohlfühl-Bio für Premiumkunden

Whole Foods in Los Altos

Frischefülle, überzeugendes Storytelling plus straffe Amazon-Strukturen im Hintergrund – der Biofilialist Whole Foods wandelt sich allmählich zum Omnichannel-Händler. Was Amazon mit Whole Foods vorhat, zeigt die Filiale im kalifornischen Los Altos.

Amazon hat den Supermarktfilialisten mit grünem Touch im Jahr 2017 für rund 13,7 Milliarden US-Dollar gekauft und