Wieder Gespräche Karstadt will offenbar bei Kaufhof einsteigen

Karstadt will offenbar bei Kaufhof einsteigen

Karstadt und Kaufhof könnten nun doch gemeinsame Sache machen: Einem Agenturbericht zufolge sollen sich die Betreiber der Warenhäuser in Gesprächen miteinander befinden. Karstadt ist demnach an der Übernahme der Mehrheit am operativen Geschäft von Kaufhof interessiert.

Der Kaufhof-Mutterkonzern Hudson's Bay Company und Karstadt-Eigner Signa sollen sich in Gesprächen da