Zentrale in Köln Rewe zieht doch nicht um

Zentrale in Köln

Rewe bläst den geplanten Umzug ab: Die Firmenzentrale des Händlers bleibt an den bekannten vier Kölner Standorten erhalten. Der Grund: Am anvisierten Standort ist nicht genug Platz für die vielen Mitarbeiter.

Die Kölner Rewe Group wird mit ihrer Unternehmenszentrale an ihren bekannten Standorten in der Kölner Domstraße, in Mülheim, Braunsfeld und Porz bleib