Zu gut für die Tonne Lidl UK verramscht Obst und Gemüse mit Makel

Lidl hat in Großbritannien eine neue Initiative gestartet, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren: In einem Test in mehr als 120 Filialen verkloppt der Discounter Obst und Gemüse mit kleinen Schäden kiloweise zum Schnäppchenpreis.

Obst und Gemüse mit Schönheitsmakeln, dafür aber spottbillig: Lidl UK verkauft in einem Test 5 Kilo unperfekte O+G-Waren für n