Zwei weitere Filialen bestätigt Kaufland treibt Expansion in Australien voran

Kaufland treibt Expansion in Australien voran

Kaufland kommt mit seinem Expansionsvorhaben Down Under voran: Im Bundesstaat Victoria sollen zwei weitere Filialen entstehen. Einer der ersten Märkte befindet sich gerade im Bau. Bis 2021 will die Schwarz-Tochter einiges erreicht haben.

Kaufland hat in Australien die Genehmigung für zwei weitere Filialen im Bundesstaat Victoria erhalten. Neun weitere Standorte befinden sich dort zur