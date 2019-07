Zweites Quartal Lieferdienst Delivery Hero verdoppelt Umsatz

Delivery Hero gewinnt immer mehr Restaurants als Geschäftspartner. Im abgelaufenen Quartal setzt der Essenslieferdienst 104 Prozent mehr um. In der zweiten Jahreshälfte will das Unternehmen in Europa die Gewinnschwelle erreichen.

Der Essenslieferant Delivery Hero wächst weiter kräftig. Zwischen April und Juni erlöste der Konzern 315 Mio. Euro, was einem Plus von 104 Prozent