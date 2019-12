dm in Trier Bio und Beauty im Fürstenpalais

dm in Trier

In der Touristenstadt Trier hat dm einen Traumstandort ergattert. In dem stattlichen Barockbau am Domfreihof führt der Drogerieprimus seit kurzem eine knapp 1000 qm große Vorzeige-Filiale. Dort kann der Händler seine komplette Sortimentspalette präsentieren. Startup-Produkte und jede Menge Bio-Lebensmittel inklusive.

Wer Trier besucht, kommt am Palais Walderdorff nicht vorbei.