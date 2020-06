Ausbau Plattformgeschäft Zalando strebt zweistellige Rendite an

Zalando strebt zweistellige Rendite an

Der Online-Modehändler Zalando will langfristig eine Marge von 10 bis 13 Prozent erreichen. Dazu soll das Plattformgeschäft weiter ausgebaut werden, kündigte Vorstand Robert Gentz auf der Aktionärshauptversammlung in Berlin an.

Zalando setzt außergewöhnlich große Rendite-Hoffnungen auf sein Plattformgeschäft. "Wir sind überzeugt, dass der Plattformteil