Österreich Metro verteilt Finanzspritzen an Hotels und Restaurants

Metro verteilt Finanzspritzen an Hotels und Restaurants

Metro kämpft mit dem Ausbleiben der Hauptkundengruppe aus Gastronomie und Hotellerie. In Österreich darf die Branche in Kürze wieder öffnen, was den Konzern zu besonderen Maßnahmen verleitet, um selbst einen guten Start hinzulegen: eine millionenschwere Finanzspritze für die Branche.

