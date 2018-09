Übernahmegerücht Carrefour dementiert Interesse an Casino

Carrefour dementiert Interesse an Casino

Gab es oder gab es keine Interessensbekundung seitens Carrefour an Casino? Am Montagmorgen hat der kleinere von beiden mitgeteilt, einen entsprechenden "Ansatz von Carrefour" abzulehnen. Frankreichs größter Handelskonzern allerdings dementiert entschieden und will rechtliche Schritte prüfen.

"Casino wurde während der vergangenen Tage von Carrefour in Hinblick auf einen mög