Übernahmekampf Prosus erhöht Angebot für Just Eat

Die Naspers-Tochter Prosus legt beim Bieterrennen um den britischen Essenslieferdienst Just Eat noch eins drauf. Sie kündigt zudem die Senkung der Annahmeschwelle an. Auch die Lieferando-Mutter Takeaway.com ist weiter an Just Eat interessiert.

Im Übernahmekampf um den britischen Essenslieferdienst Just Eat legt die Naspers-Tochter Prosus nach. Das Angebot pro Aktie werde von 710 auf 740 P