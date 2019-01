Geschäftsentwicklung Warsteiner kann Luft holen

Das Roland-Berger-Gespann Alessandra Cama und Christian Gieselmann hat bei Warsteiner seinen Job gemacht. In einem von Stellenabbau geprägten Jahr geht das Geschäft der Brauerei wieder bergauf. Preisaktionen werfen allerdings die Frage auf, in welchem Segment sich Warsteiner platzieren will.

In Warstein kann die Geschäftsführung erst einmal aufatmen. Die für das Jahr 2018