Jahreszahlen Indien und Pakistan pushen Unilever

Dank deutlicher Zuwächse in den Schwellenländern hat Unilever seinen Umsatz 2018 organisch um 2,9 Prozent gesteigert. In Europa und Amerika legte der Knorr-Hersteller gemessen am Umsatz kaum zu, steigerte seine Marge allerdings deutlich.

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat 2018 von anziehenden Geschäften in den Schwellenländern profitiert. Besonders in Indien, Pakistan und