Sanierungsprogramm Theo Müller forciert Umbau der Feinkostsparte

Die Unternehmensgruppe Theo Müller setzt die Restrukturierung ihrer Feinkost-Aktivitäten fort. Erstmals werden Pläne zu Polen bekannt. Dort stehen laut Konzernunterlagen Produktionsverlagerungen an. Bei Homann in Deutschland ist der Personalabbau unterdessen in die Wege geleitet.

Die Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM) treibt den Umbau ihrer Feinkostsparte voran. Nachdem in De