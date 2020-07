Trotz Corona-Krise Holsten-Brauerei schließt Standortwechsel ab

Die Holsten-Brauerei ist trotz Corona-Krise gut am neuen Standort in Hamburg angekommen. Geschäfte mit dem Handel helfen, Dellen in der Nachfrage aus dem Gastrobereich zu ebnen. Am neuen Sitz will das Unternehmen unter anderem mit Nachhaltigkeit punkten.

Mehr als ein halbes Jahr nach ihrem Umzug von Altona über die Elbe ist die Holsten-Brauerei gut am neuen Standort in Hamburg-Hausbruch a